Luca Senigagliesi ha trascorso il fine settimana a San Benedetto del Tronto, città in cui vive e che è anche la residenza della sua fidanzata. La sua squadra, la Spal, ha subito una sconfitta nel match contro Pietracuta, che ha suscitato delusione tra i tifosi. Nonostante l'esito negativo, Senigagliesi si mostra fiducioso riguardo alle prossime partite.

Luca Senigagliesi sta trascorrendo questo weekend di pausa a San Benedetto del Tronto, la città della sua fidanzata e quella nella quale ha deciso di vivere. Il sole e il mare della Riviera delle Palme sono un toccasana per l’attaccante esterno della Spal, che avrebbe però preferito rinviare di una settimana il rientro a casa. "Approfittiamo di questi giorni di pausa per ricaricare le pile in famiglia, ma sinceramente avrei preferito tornare subito in campo per riscattare la figuraccia fatta la settimana scorsa col Pietracuta – confessa Senigagliesi –. Siamo rimasti davvero male per quello che è accaduto a Santarcangelo di Romagna". Che... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - "Spal, che delusione col Pietracuta": "Ma resto convinto che ce la faremo"

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