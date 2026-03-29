Un episodio di tentato furto si è verificato in un locale durante una giornata di chiusura. Due persone hanno rotto la vetrata d’ingresso usando un piede di porco, poi sono entrate nel locale calciando la porta. Il gestore ha diffuso un video dell’accaduto e ha rivolto un appello ai giovani coinvolti, sottolineando che l’episodio avrebbe potuto avere conseguenze più gravi.

Quel furto poteva finire male, anzi malissimo. Per rubare pochi spiccioli. Spaccano la vetrata di ingresso con il piede di porco, poi la prendono a calci, entrano nel locale nel giorno di chiusura. Rubano poche cose: 4 tablet, i telefonini per raccogliere le ordinazioni e 55 euro in monetine. Poi scappano e rischiano di rimanere incastrati nel vetro che hanno sfondato. Il tutto filmato dalle telecamere di videosorveglianza del locale e poi condiviso dal gestore sui social. È successo a Carate Brianza, alla pizzeria “Il Rito Carate Brianza”, in piazza Risorgimento. Un locale molto noto e frequentato. Il fatto è accaduto nella notte di lunedì, giorno di chiusura del locale. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

© Monzatoday.it - Spaccano il vetro e restano incastrati: il gestore pubblica il video e lancia un appello ai giovani ladri

Articoli correlati

Non vengono fatti salire sul bus lontani dalla fermata: tre giovani spaccano a bottigliate il vetroTre ragazzi hanno mandato in frantumi il vetro di un autobus Atac della linea 610 in via Cassia.

Spaccano i distributori automatici con il martelletto, vandali incastrati dalla spy cam: scatta la denunciaIdentificati i due giovani responsabili del danneggiamento di alcuni distributori automatici nel centro di Senigallia.

Proper Glass Ampule Breaking Strategy #goodtoknow #funfacts #surgeonlife #vet #medicine #skills

Tutto quello che riguarda Spaccano il vetro e restano incastrati...

Temi più discussi: Spaccano il vetro e restano incastrati: il gestore pubblica il video e lancia un appello ai giovani ladri; Acquasparta, due ladri assaltano una casa in via Garibaldi e svuotano la cassaforte: il bottino supera i 6mila euro; Spaccano i finestrini di 13 auto alla Darsena: responsabili fermati dai carabinieri; Furti in due negozi a Empoli e Sovigliana, un titolare: In media una spaccata all’anno.

Spaccano il vetro dell’auto, ma un residente chiama il 112: arrestate due personeGrazie al prezioso senso civico di un cittadino, due persone sono finite in manette dopo aver messo a segno il furto su un’automobile a Firenze. L’intervento dei carabinieri è scattato nella notte di ... 055firenze.it

Spaccano vetro dell’auto e prendono la borsaHanno sfondato il vetro della macchina di mia moglie e rubato la borsa che aveva messo sotto il sedile, è successo tra la strada del Ferratore e Pian del lago, in zona Selvaccia, lancia l’allarme ... lanazione.it

Ci sono domande che ti spaccano il cuore… “Papà, è grave” E lì capisci che non puoi crollare. Non davanti a tua figlia. Non davanti a chi ti guarda come un eroe. Raimondo Todaro ha raccontato uno dei momenti più difficili della sua vita: la malattia, la paur - facebook.com facebook

Referendum, le generazioni si spaccano: il No stravince tra i giovani, il Sì tiene tra gli over 55. Ecco cosa dicono i dati x.com