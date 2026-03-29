sottratti 100mila euro a due sorelle rimaste orfane

La Corte d’Appello di Bologna ha confermato la condanna di un uomo di 61 anni, già giudicato in primo grado dal Tribunale di Rimini, per aver sottratto circa 100.000 euro a due sorelle rimaste orfane dopo la morte della madre in un incidente stradale. L’uomo è accusato di aver preso una parte del denaro che spettava alle due sorelle.

La Corte d’Appello di Bologna ha confermato la condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Rimini nei confronti di un 61enne accusato di essersi appropriato di parte del denaro spettante a due sorelle rimaste orfane dopo la morte della madre in un incidente stradale. La madre, donna di origine sudamericana da tempo residente in Italia, era morta nel 2017 in un incidente d’auto, lasciando sole le figlie, che all’epoca avevano 16 e 18 anni. In quel momento, tra pratiche assicurative, burocrazia e gestione del denaro, le due ragazze si erano trovate a dover affrontare una situazione molto più grande di loro. È in quel contesto che, secondo quanto emerso nel processo, il 61enne si sarebbe offerto di dare una mano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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