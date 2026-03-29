Il tailleur di primavera si rinnova con combinazioni diverse, come l’abbinamento con un foulard sotto il blazer. Questa tendenza mostra come il capo non sia più legato a un solo contesto, ma sia diventato versatile e adatto a molteplici occasioni, dalla scrivania a eventi più eleganti. La sua presenza si fa notare in modo spontaneo, senza più limiti di stagione o di uso.

Il tailleur non conosce limiti, né di stagione né di occasione. Sono finiti i tempi in cui lo si indossava solo in ufficio: oggi attraversa con nonchalance le giornate primaverili e le occasioni più disparate, dal lavoro agli eventi formali. A renderlo così versatile sono i brand che da sempre si divertono nel rinnovarlo, come Max Mara, che dal 2014 con il progetto Tailleur Sartoriale lavora su una sartorialità contemporanea capace di evolversi senza tradirsi. Per la primavera estate 2026, questa ricerca si traduce in una nuova declinazione del tailleur, pensata per adattarsi (più che imporsi) allo stile di chi lo indossa. Una giacca che fa il look. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Sotto al blazer, un foulard. Così si aggiorna il tailleur di primavera

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