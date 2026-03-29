Soleto | agguato ferito imprenditore 38enne Indagano i carabinieri

Nella serata di ieri, sabato 28 marzo, un imprenditore di 38 anni, originario di Galatina, è stato ferito durante un agguato a colpi di pistola a Soleto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per le indagini. Non sono stati forniti dettagli sulla dinamica dell’evento o su eventuali responsabili.

Un imprenditore originario di Galatina è stato vittima di un agguato a colpi di pistola nella serata di ieri, sabato 28 marzo. L’uomo è stato raggiunto da una serie di colpi d’arma da fuoco mentre si trovava all’interno della propria azienda, situata nella zona industriale di Soleto. Secondo quanto ricostruito, un uomo col volto coperto, intorno alle 19:30 di ieri, sarebbe entrato all’interno della ditta ed avrebbe aperto il fuoco, colpendo il 38enne ad una gamba. L’aggressore, poi, si sarebbe dato velocemente alla fuga a bordo di un mezzo ancora non identificato. L’imprenditore ferito, successivamente, ha raggiunto in modo autonomo l’ospedale “Santa Caterina Novella” di Galatina. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Soleto: agguato, ferito imprenditore 38enne Indagano i carabinieri Articoli correlati Agguato Soleto: spari contro un imprenditore, ferito 38enneAgguato a colpi di pistola nella serata di ieri a Soleto, dove un imprenditore di 38 anni è stato ferito ad una gamba. Accoltellamento al Pionta, giovane ferito a una coscia: indagano i carabinieriEx ferrovia Arezzo–Fossato, un patrimonio da salvare… ma qui s’è perso pure il treno Oh Arezzo, il campo largo ha calato l’asso: Ceccarelli candidato... Approfondimenti e contenuti su Soleto agguato ferito imprenditore... Argomenti discussi: Agguato nel Salento: imprenditore ferito da un colpo di pistola all'interno della sua azienda. Agguato nella zona industriale di Soleto: ferito un imprenditore 38enneAgguato a colpi di pistola nella serata di ieri all’interno della sede di un azienda situata sulla strada provinciale 367. Il titolare, un 38enne originario di Galatina, è stato ferito da un aggressor ... trnews.it Agguato nel Salento: imprenditore ferito da un colpo di pistola all'interno della sua aziendaL’episodio nella serata di ieri a Soleto. La vittima, di 38 anni, è riuscita a raggiungere autonomamente l’ospedale di Galatina, dove gli è stata riscontrata una ferita all’altezza della coscia, non g ... lecceprima.it