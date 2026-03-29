L’Italposa Softball Forlì ha iniziato la stagione con una vittoria schiacciante nella prima giornata di campionato, battendo in trasferta l’Area Safety Macerata con due successi consecutivi. La squadra ha dimostrato un buon livello di gioco, portando a casa il risultato con una doppietta netta. La partita si è svolta in trasferta, segnando l’esordio positivo per il team nella nuova stagione.

Parte con il piede giusto la stagione dell’Italposa Softball Forlì, che nella prima giornata di campionato conquista un netto sweep in trasferta contro l’Area Safety Macerata. Le vice campionesse d’Italia si impongono con autorità vincendo gara 1 per 14-5 e gara 2 per 11-1 (terminata per manifesta al quarto inning). Nonostante il freddo esordio marchigiano, la squadra forlivese ha mostrato subito grande solidità: 23 valide complessive (con 3 doppi, 2 tripli e 4 home run), zero errori difensivi e un monte di lancio efficace nel contenere le avversarie. In pedana il duello tra Cacciamani e Luconi. Forlì sblocca subito il risultato: Moreland batte valido, avanza su sacrificio di Cortesi e segna sull’hit di Vigna (1-0). 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Softball, Forlì parte forte: doppietta netta a Macerata

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