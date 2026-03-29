Soda Miracoli? Nel Dna delle Aquile | Si dovrà puntare sulle motivazioni

Lo Spezia ha avuto diverse esperienze alle soglie della salvezza, con risultati che sono stati spesso il frutto di motivazioni e determinazione. In questa stagione, il club si trova a dover affrontare un percorso simile, cercando di mantenere la categoria attraverso partite decisive e una squadra motivata. La squadra ha già mostrato di saper reagire in momenti critici, puntando sulla propria tenacia e concentrazione.

Lo Spezia non è nuovo alle imprese in chiave salvezza: negli anni ‘80 e ‘90 le squadre allenate da Carpanesi, Savoldi e Onofri salvarono la C1, nel 2007 quella diretta da Soda blindò la B, nel 2013 toccò alla truppa di Cagni assicurarsi la cadetteria, nel 2021 e 2022 le meravigliose compagini targate Italiano e Motta stupirono tutti garantendosi la Serie A. A spingere gli Aquilotti di D’Angelo all’ennesima impresa è il popolare ex mister aquilotto Antonio Soda. Mister Soda, lo Spezia per salvarsi dovrà compiere un miracolo, un po’ come fece la sua squadra nel 2007. "Eravamo una neo promossa, facemmo il nostro campionato in chiave salvezza, andammo in difficoltà sul finire perdendo in casa contro il Treviso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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