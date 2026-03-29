Società di calcio nel mirino un altro furto con danni alla Serravalle Academy

Una società di calcio è stata vittima di un furto che ha causato danni alla Serravalle Academy. Secondo quanto riferito, l’incidente è avvenuto questa mattina e ha lasciato coinvolti membri dello staff, che si sono trovati a lavorare fin dalle prime ore del giorno. La squadra di calcio non ha ancora fornito dettagli sulle eventuali conseguenze o sul valore dei materiali sottratti.

Empoli, 29 marzo 2026 – “È dalle tre che sono in piedi, siamo veramente stanchi sia moralmente che fisicamente”. Sono le parole di Simona Salvadori, presidente della società calcistica Serravalle Soccer Academy con sede all’impianto Calugi di Cortenuova, dalle quali si percepisce tutta la frustrazione per l’ennesimo ‘raid’ notturno al campo sportivo che il club empolese ha in gestione. Lo scorso 8 dicembre, infatti, la società era già stata ‘visitata’ da un intruso notturno che tra porte, finestra, serratura, armadietti rotti e materiale scomparso aveva procurato danni per circa 4 mila euro. Anche stavolta, tra la notte di giovedì e venerdì... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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