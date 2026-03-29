SmackDown 27.032026 Al diavolo i tuoi figli

Nella puntata di SmackDown del 27 marzo 2026, trasmessa dal PPG Paints Arena di Pittsburgh, si sono svolti diversi eventi chiave. È stata annunciata un’Open Challenge per il titolo United States e si è visto il ritorno di Cody Rhodes dopo l’attacco subito da Randy Orton, a tre settimane dall’appuntamento di WrestleMania.

Benvenuti all’analisi di SmackDown, in diretta dal PPG Paints Arena di Pittsburgh, Pennsylvania. Una puntata a tre settimane da WrestleMania che vede un’Open Challenge per il titolo United States e il ritorno di Cody Rhodes dopo l’attacco subito da Randy Orton. Lo show si apre con Randy Orton che fa il suo ingresso accolto dal pubblico che canta il suo tema musicale. Orton racconta di come due settimane fa Cody Rhodes gli abbia detto di essere la migliore versione di sé stesso, e che anche i fan lo vogliono. Cody gli ha chiesto di tornare a essere il Viper, di ascoltare le voci nella sua testa, ma Randy le aveva messe a tacere da tempo. Per gli ultimi anni ha pensato al quindicesimo titolo mondiale e al suo lascito quando se ne andrà. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - SmackDown 27.03.2026 Al diavolo i tuoi figli Articoli correlati SmackDown 06.03.2026 Ribaltiamo la situazioneBenvenuti all’analisi di SmackDown andato in scena dal Moda Center di Portland, Oregon. SmackDown 13.03.2026: Riecco il Legend KillerBenvenuti all’analisi di SmackDown andato in scena a Phoenix, al Mortgage Matchup Center. Una raccolta di contenuti su SmackDown 27 03 2026 Al diavolo i tuoi... Discussioni sull' argomento Commenta SmackDown Live! 27 Marzo 2026; VIDEO: WWE Main Event del 27.03.2026; Dynamite 25.03.2026 Il Dio contro il Diavolo; VIDEO: Highlights di SmackDown del 27.03.2026. La gioia incontenibile di @samizayn che vola a #wrestlemania @discoveryplusit #smackdown - facebook.com facebook Il clamoroso epilogo di #Smackdown con @RandyOrton fuori controllo su @CodyRhodes! I risultati dello show: bit.ly/4slu1uY @discoveryplus x.com