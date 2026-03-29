Il Siracusa ha perso in trasferta contro l’Altamura, con un gol arrivato in modo fortunato. La sconfitta ha complicato notevolmente la loro strada verso la salvezza, rendendo la situazione più difficile per la squadra azzurra. La partita si è conclusa con il risultato di zero a uno, influenzando la classifica generale.

La sconfitta del Siracusa sul campo dell’Altamura ha reso la corsa alla salvezza un percorso estremamente arduo per la squadra azzurra. Nonostante una prestazione di gioco che avrebbe meritato almeno il pareggio, la logica spietata del calcio ha premiato l’avversario con un gol fortunato al quarantesimo minuto. La speranza di accedere ai play-out rimane flebile e dipenderà interamente da due trasferte cruciali contro Foggia e Trapani, oltre alla necessità di non perdere punti nelle rimanenti gare casalinghe. La fredda realtà dei numeri contro l’anima della partita. Il risultato ottenuto ad Altamura segna un punto di svolta negativo nella stagione di Candiano e soci. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Siracusa: prestazione da pareggio, un gol fortunato condanna la salvezza

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