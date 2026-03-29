Jannik Sinner ha migliorato il suo servizio, che in passato rappresentava un punto debole, trasformandolo in una delle sue armi principali. Durante le partite più impegnative, l’atleta si affida alla battuta, e i dati statistici mostrano un progresso significativo in questa fase dello scambio. La crescita tecnica si riflette nelle prestazioni recenti, confermando un cambio di rotta rispetto alle difficoltà passate.

Lo aveva detto in tempi non sospetti e lo aveva ripetuto per mesi e mesi, di stare provando nuove soluzioni per il suo gioco. In primis con quel servizio che andava troppo spesso a corrente alternata e non lo soddisfaceva del tutto. Un processo lungo, complicato, ma che alla fine pare abbia consegnato a Jannik Sinner una nuova, micidiale arma. Forse quella definitiva per riprendersi il trono mondiale. Il servizio del numero due del mondo a Miami è stato un’opera d’arte. Nella semifinale contro Alexander Zverev, poi, ha raggiunto livelli incredibili, probabilmente inimmaginabili all’inizio dello scorso anno, quando Jannik riusciva comunque a dominare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner tira fuori il servizio buono: era il suo punto debole, l'ha trasformato in arma

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Non sono di quelli che ama tirare in mezzo la Pero, però ha appena detto "Ahia" a fronte del punto che ha sancito il break di Sinner. Toni da funerale in effetti. boh. - facebook.com facebook