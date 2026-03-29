Sinner-Lehecka in diretta LIVE in campo dalle 21 al Miami Open | incognita pioggia sulla finale

Alle 21 si gioca la finale del Miami Open tra Sinner e Lehecka, con la possibilità per il tennista italiano di conquistare il suo secondo titolo Master 1000 negli Stati Uniti e di completare il Sunshine Double. La partita si svolge in un campo soggetto a possibili ritardi a causa della pioggia, che potrebbe influenzare il programma.

Sinner sfida Lehecka nel match della finale di Miami Open 2026. Jannik, numero due al mondo, può ambire al trofeo del secondo Master 1000 americano riuscendo così a completare il Sunshine Double. Oggi sul campo Centrale sfiderà Lehecka, numero 22 nel ranking ATP. Per Sinner sarebbe il secondo trofeo a Miami (dove ha vinto anche nel 2024) e il 26° della sua carriera. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Sinner contro Lehecka, finale del Miami Open, ore 21 - facebook.com facebook

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