Sinner-Lehecka finale Miami | quanti punti vale la vittoria e cosa cambia con Alcaraz in classifica

Nella finale di Miami, il tennista italiano affronta il rivale ceco in un match che potrebbe influenzare la classifica mondiale. Attualmente, l’azzurro si trova a 1540 punti di distanza dal leader, che è uno spagnolo. Se vincerà, il distacco si ridurrà a 1190 punti, modificando così la posizione in classifica rispetto a prima del torneo.

L’azzurro è già a -1540 dalla vetta occupata dallo spagnolo, ma in caso di trionfo il gap scende a 1190 punti. E Alcaraz ha già bruciato la sua occasione di allungare Jannik Sinner torna in campo oggi, domenica 29 marzo, per l’ultimo atto del Masters 1000 di Miami. Di fronte a lui il ceco Jirí Lehecka, in quella che è molto più di una semplice finale: per l’azzurro è la chance di completare il Sunshine Double dopo il trionfo di Indian Wells, ma soprattutto di fare un passo concreto verso Carlos Alcaraz nella corsa al primo posto del ranking ATP. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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La finale tra Sinner e Lehecka è in programma alle ore 21 di oggi al Miami Open. Ma a Miami incombe la pioggia, che potrebbe complicare i piani di Jannik e del suo avversario, alla prima finale importante della carriera: https://fanpa.ge/UjLcg - facebook.com facebook