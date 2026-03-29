Sinner-Lehecka finale a Miami | orario e dove vedere Match ritardato a causa della pioggia

La finale tra Sinner e Lehecka a Miami è stata temporaneamente interrotta a causa della pioggia. Il match, che vede il numero 2 del mondo tentare di confermare il risultato di Indian Wells, è stato rinviato e l’orario di ripresa non è ancora stato comunicato. La partita si svolge sul campo principale del torneo, con le telecamere pronte a trasmettere l’evento non appena le condizioni meteo lo permetteranno.

Ancora un passo, l'ultimo, per centrare un «Sunshine Double» che manca dal 2017, quando Roger Federer vinse prima a Indian Wells, poi a Miami. Jannik Sinner, già campione in California, dopo il successo in due set nella notte contro Sascha Zverev vivrà un giorno di attesa, prima di tornare in campo domenica alle 21 ora italiana contro il ceco Jiri Lehecka. Tre i precedenti tra Sinner e Lehecka, con Jannik che non ha perso un set nelle tre vittorie ottenute a Indian Wells e Pechino nel 2024 e al Roland Garros lo scorso anno: un 6-0 6-1 6-2 senza appello, quello di Parigi, nel match più recente contro il ceco, che nelle cinque partite... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Sinner-Lehecka, finale a Miami: orario e dove vedere. Match ritardato a causa della pioggia Articoli correlati Leggi anche: Dove vedere in tv Sinner-Lehecka, ATP Miami 2026: orario finale e streaming Leggi anche: Sinner, dove vedere la finale a Miami contro Jiri Lehecka: orario e chi è l'avversario Approfondimenti e contenuti su Sinner Lehecka finale a Miami orario e... Temi più discussi: Sinner-Lehecka, la finale domenica alle 21 su Sky; Sinner in finale contro il suo primo sparring partner dopo il caso Clostebol: chi è Lehecka; Sinner, chi è Lehecka, finalista a Miami. Rischio rinvio: cosa succede se salta il match; Atp Miami, quando gioca Sinner in finale | Orario e dove vederla in tv e streaming. Sinner-Lehecka, diretta finale Miami: match posticipato, gli aggiornamenti sul meteo in tempo realeIl numero 2 al mondo contende al ceco numero 14 il secondo 1000 stagionale. In palio per l’azzurro, la doppietta dei Masters di marzo che manca dal 2017 ... tuttosport.com Sinner-Lehecka, diretta live finale Miami: la pioggia blocca tuttoDiretta live della finale del Masters 1000 di Miami tra Jannik Sinner e Jiri Lehecka, con l'azzurro che punta a completare uno storico Sunshine Double ... sport.virgilio.it LIVE Sinner-Lehecka, ecco la finale di Miami: finalmente si comincia! https://tinyurl.com/mw6nb23e - facebook.com facebook Sinner-Lehecka, finale a Miami in diretta | Jannik a caccia del secondo titolo in Florida x.com