Calcio serie C, il Perugia scatta verso il traguardo ma Bacchin e Verre frenano: "Non è ancora finita"

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Prima giornata del Torneo dei Candidati a Pegeia, Cipro (location che, come abbiamo raccontato, ha t... ► oasport.it