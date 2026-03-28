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Highlights Udine - Milano 86-83: rimonta storica, l'Olimpia crolla ancora nel finale! video.gazzetta.it
Parma, crociati ok in nazionale: gol, parate e minuti da protagonisti parmatoday.it
Meloni riflette sul rimpasto: "Il governo continuerà sulla sicurezza". Il Colle attende le mosse. Rispunta ... gazzettadelsud.it
LIVE Milano-Scandicci 1-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: Numia ancora avanti nel 3° set ma occhio alle ... oasport.it
Trento domina a Venezia 87-106: prova di forza e playoff sempre più vicini. Gli highlights trentotoday.it
Calcio serie C, il Perugia scatta verso il traguardo ma Bacchin e Verre frenano: "Non è ancora finita"
Nel dopo partita parlano i protagonisti che hanno deciso la partita, con il secondo che qualche sass... ► perugiatoday.it
Vangelo di Giuda: cosa c’è scritto?
Vediamo cos’è il Vangelo di Giuda e qual è il suo contenuto, se è autentico e la sua storia. Si trat... ► lucascialo.it
LIVE Milano Scandicci 3 1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: la Numia vince e vola in finale per il secondo anno di fila!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.30 Per le toscane di Gaspari la stagione non è finita ... ► oasport.it
Sinner Lehecka, finale a Miami: orario e dove vedere. Match ritardato a causa della pioggia
Ancora un passo, l'ultimo, per centrare un «Sunshine Double» che manca dal 2017, quando Roger F... ► corriere.it
Di Natale lancia l’Italia: «Dobbiamo andare al Mondiale. Ai calciatori consiglio una cosa prima della sfida contro la Bosnia»
di Redazione JuventusNews24Di Natale in una lunga intervista ai microfoni di SportMediaset ha fatto ... ► juventusnews24.com
Palazzina "divorata" dall'erosione costiera si sbriciola alla Playa, ricerche in corso di un disperso
Il boato e poi il nulla: crolla palazzina di tre piani alla Playa, si scava tra le macerieIl crollo ... ► agrigentonotizie.it
Selvaggia Lucarelli a “Verissimo”: “Non mi sposo più quest’anno”
Il matrimonio può attendere: Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli non diranno sì nel 2026 come ... ► perizona.it
Ex Chiesa di San Barbaziano: tre giorni per visitarla
L’Ex Chiesa di San Barbaziano aprirà al pubblico dal 1 al 3 aprile 2026. Gli Open days rientrano nel... ► bolognatoday.it
La Russia è tornata e vince nella ginnastica ritmica! Successo in Coppa del Mondo, le Farfalle risalgono in top 10
La Russia è tornata sul palcoscenico internazionale della grande ginnastica ritmica dopo la lunga a... ► oasport.it
Milano città dei single e delle app di incontri: più di 140mila cercano il partner ogni giorno su Tinder e Hinge
Milano è abitata sempre più da single. E l’amore, sempre più spesso, si cerca con un’app. Nel capo... ► open.online
Taekwondo, Campionato italiani cadetti: cinture nere, risultati ed highlights
L’edizione corrente dei Campionati Italiani Cadetti, ospitata presso la cornice dell’E-Work Arena di... ► sportface.it
Le "sdanghe" dell'Addolorata aggiudicate a 100mila euro. Misteri: Gesù Morto record a 103.000 Le altre statue
Centomila euro. Le "sdanghe" dell'Addolorata a Taranto sono state aggiudicate durante... ► quotidianodipuglia.i
Football Life 24: il ritorno del vero calcio (gratis) che sta conquistando i fan più esigenti
Negli ultimi anni, molti appassionati di videogiochi calcistici si sono divisi tra chi apprezza l’im... ► esports247.it
Tema Sinergie, derby e carattere: rimonta decisiva e Virtus Imola battuta
La Tema Sinergie ritrova la vittoria e si aggiudica il derby con la Virtus Imola grazie ad una prest... ► ravennatoday.it
Una tragica notizia sconvolge il Modena calcio: è morta la piccola Nina, 10 anni, nipote del presidente Carlo Rivetti
Modena, 29 marzo 2026 – Una triste e tragica notizia ha colpito l’intero mondo del Modena calcio. I... ► ilrestodelcarlino.it
Grande riconoscimento al Centro Sociale Culturale di Monterusciello
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Rui Costa compie 53 anni: dal Benfica al Milan, la carriera del ‘Maestro’
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Il Tottenham conferma l’uscita di Igor Tudor dopo 44 giorni mentre la crisi si aggrava
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Giovanni Allevi: "Pianoforte Solo tour"
Il Maestro Giovanni Allevi torna a calcare i palcoscenici d’Europa con il suo compagno più fedele: i... ► bolognatoday.it
Rissa in via Garibaldi, Pallini attacca: "Ormai è routine, sembra parte della movida"
Il consigliere comunale denuncia episodi sempre più frequenti nel cuore della città: "Si può pr... ► parmatoday.it
LIVE Errani/Paolini Siniakova/Townsend 6 7, 1 2, WTA Miami 2026 in DIRETTA: le azzurre subiscono il break
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Infortunio Pafundi, tegola pesantissima per la Samp: stagione a rischio e strategie future da riscrivere
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Addio tumore al pancreas? Scoperta shock dalla Spagna!
Una combinazione di tre farmaci ha eliminato completamente il tumore al pancreas nei topi: ecco co... ► uominiedonnenews.it
Concerto di Pasqua: la Basilica dei Servi si trasforma nel palcoscenico
In occasione della Pasqua, la Basilica dei Servi si trasforma nel palcoscenico di un incontro unico:... ► bolognatoday.it
Nuoto, Criteria 2026: Alessandra Mao sciorina eclettismo, tempi record tra stile libero e rana
Bentrovati agli appassionati di nuoto. Lo spettacolo della piscina di Riccione non accenna a fermar... ► oasport.it
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Moretto: “Kostic? La trattativa nasce a dicembre 2025, con il Milan che mandava le prime offerte”
Andrej Kostic diventerà ufficialmente un calciatore del Milan a partire da giugno. Nell'ultimo ... ► pianetamilan.it
Scherma: sciabolatori noni nella prova a squadre in Coppa del Mondo. Trionfo della Francia a Budapest
Termina con un piazzamento in top 10 la gara della spedizione azzurra in quel di Budapest, città ch... ► oasport.it
Basket: pomeriggio spettacolo in Serie A. Cadono Brescia e Milano, valanga Trento a Venezia
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Giorgia Meloni, "il decreto funziona": sinistra zittita con tre parole
"Il Decreto Sicurezza funziona": la premier Giorgia Meloni lo ha scritto in un post su Facebook rif... ► liberoquotidiano.it
Laporta parla di Messi: «Il Barcellona è casa sua. Prima o poi gli interessi convergeranno di nuovo»
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Verissimo, Lorella Cuccarini: "Non hai bisogno di sminuire"
"Quando sei convinta del talento, non hai bisogno di sminuire gli allievi, a differenza di ciò che ... ► liberoquotidiano.it
La verità di Valeria Marini sulla lite con Diaco: “Gli hanno riferito cose sbagliate, mi manca”
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Giovani commercialisti, dalla categoria una spinta politica per il cambiamento
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Di Natale non ha dubbi: «Noi dobbiamo andare al Mondiale. Siamo l’Italia e ce lo meritiamo! Abbiamo un allenatore che ha vinto un Mondiale»
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MotoGP 2026: l’Aprilia domina in Texas, vince Marco Bezzecchi
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Valditara visita prof accoltellata a Bergamo e annuncia il divieto dei social per minori di 15 anni
Giuseppe Valditara ha incontrato, in ospedale a Bergamo, Chiara Mocchi, la professoressa accoltellat... ► virgilio.it
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Bezzecchi show ad Austin, vittoria nel GP USA e doppietta Aprilia: Martin secondo, Bagnaia solo 9°
Marco Bezzecchi vince il Gp delle Americhe di MotoGP. Sul circuito di Austin è lui a trionfare davan... ► fanpage.it
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La UEFA condanna la coreografia della Stella Rossa, è polemica: due pesi e due misure nelle sanzioni
Sta facendo molto discutere la decisione della UEFA di multare in maniera forte la tifoseria della ... ► calciomercato.it
Meloni e l'ipotesi rimpasto per blindare il governo, da Urso a Zaia: chi rischia e chi potrebbe entrare
Andare avanti così, un piccolo rimpasto di governo o le dimissioni per andare al voto anticipato. So... ► virgilio.it
Baradai (Ucoii) esprime profonda solidarietà al patriarca Pizzaballa
L’Unione delle Comunità Islamiche d’Italia (Ucoii) esprime profonda indignazione e piena solidarietà... ► ilpiacenza.it
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Lo sfogo di Michele Pierguidi su Facebook dopo la disavventura con la madre 84enne: "Non dirò p... ► firenzetoday.it
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