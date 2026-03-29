Dopo giorni di pioggia a Miami, la finale del Masters 1000 è iniziata con Jannik Sinner in campo contro Lehecka. Il primo set si è concluso con un punteggio di 5-4 a favore di Sinner, mentre l'incontro si svolge ormai da alcuni giochi. La partita si svolge sul campo principale, con il pubblico che assiste alla sfida tra i due tennisti.

La pioggia su Miami si è finalmente arrestata, permettendo a Jannik Sinner e Lehecka di scendere in campo per la finale del Masters 1000. L’incontro, partito con oltre un’ora e mezza di ritardo, vede il tennista italiano condurre sul primo set con il punteggio di 5-4. Parallelamente, nel doppio femminile, Sara Errani e Jasmine Paolini hanno subito una sconfitta netta contro la coppia formata da Katerina Siniakova e Taylor Townsend. Il duello al limite della vittoria. Sul rettangolo di gioco, l’atmosfera è carica mentre Sinner cerca di chiudere definitivamente il primo parziale che sta vincendo per 5-4. La sospensione causata dalle precipitazioni ha creato una pausa forzata, ma ora i due atleti sono pronti a riprendere il confronto diretto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sinner guida a Miami: 5-4 nel primo set contro Lehecka

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