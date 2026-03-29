Silvia Toffanin ha quattro gatti la conduttrice svela i nomi da Drago Natale a Diva e Diamante

Silvia Toffanin ha quattro gatti, di cui ha rivelato i nomi: Drago Natale, Diva e Diamante. La conduttrice ha condiviso che sono animali eleganti, giocherelloni e indipendenti. La Toffanin, nota per essere la compagna di Pier Silvio Berlusconi, ha mostrato il suo affetto nei confronti di questi animali domestici.

Silvia Toffanin rientra a pieno titolo tra gli amanti dei gatti. Eleganti, giocherelloni, indipendenti hanno fatto capitolare anche la compagna di Pier Silvio Berlusconi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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