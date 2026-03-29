sicurezza il sindaco al viminale per potenziare il commissariato

Il sindaco ha visitato il Ministero dell’Interno e si è incontrato con il sottosegretario di Stato. L’obiettivo dell’incontro è stato discutere del potenziamento del commissariato di polizia locale nel territorio. La visita si inserisce in un’azione volta a migliorare la presenza delle forze dell’ordine e la gestione della sicurezza pubblica.

Un importante passo avanti per la sicurezza del comprensorio è stato compiuto a Roma, dove il sindaco Daniela Ghergo ha incontrato al Viminale il sottosegretario di Stato Nicola Molteni. Al centro del colloquio, alla presenza dell’onorevole Giorgia Latini, il potenziamento del commissariato. "Proprio per le caratteristiche del territorio, esteso e in parte isolato, è fondamentale garantire una continuità operativa e un servizio adeguato ed efficiente, anche alla luce dei prossimi pensionamenti che interesseranno il personale – ha sottolineato Latini-. Episodi come i furti nelle zone più periferiche richiedono una presenza costante e una particolare attenzione alla pianta organica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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