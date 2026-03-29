Il Pentagono si starebbe preparando per un intervento di terra in Iran, secondo quanto riportato da fonti della stampa americana. Le informazioni indicano che le operazioni potrebbero durare diverse settimane, in un contesto di tensioni tra Teheran, Israele e gli Stati Uniti. Al momento, non ci sono conferme ufficiali, ma il piano sembra essere in fase di preparazione.

Il Pentagono si starebbe preparando a settimane di operazioni di terra in Iran. Quanto fatto filtrare dai media americani apre scenari di lunga durata per la guerra in corso fra Teheran, Israele e gli Stati Uniti. Il presidente Donald Trump non ha ancora preso nessuna decisione al riguardo ma non vi è dubbio che tale operazione segnerebbe una nuova fase della guerra, potenzialmente molto più pericolosa per le truppe statunitensi. In ogni caso - viene spiegato - non si tratterebbe di un'operazione su vasta scala ma di missioni speciali volte in prima battuta a tentare di prendere il controllo dello stretto di Hormuz. Un'ipotesi che, almeno a parole, non spaventa la leadership iraniana. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Siamo pronti". La sfida dell'Iran. Il Pentagono prepara l'operazione di terra

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