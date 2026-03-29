Si può mai volere troppo bene ad un figlio? Benefici & rischi di in amore senza limiti

Una ricerca recente ha evidenziato una stretta correlazione tra la salute fisica e mentale degli adolescenti e il modo in cui le madri si sono comportate nei primi anni di vita dei figli. Lo studio analizza i benefici e i rischi di un amore senza limiti verso i figli, evidenziando come le prime relazioni influenzino il benessere successivo dei giovani.

Secondo una ricerca recente esiste una forte correlazione fra la salute fisica e mentale dei nostri ragazzi e ragazze adolescenti ed il comportamento materno nei primissimi anni di vita. Ma se dalle nostre lodi dipende la loro sicurezza, la loro autostima, qual è il confine fra una buona protezione, una giusta accoglienza verso i bambini e quell’eccesso che fa crescere figli fragili, non più capaci di affrontare da soli difficoltà o rifiuti? Ci siamo posti questo interrogativo, estremamente e drammaticamente attuale, partendo dai risultati della ricerca e arrivando alle considerazioni della dottoressa Miolí Chiung sull’amore materno ed i suoi confini. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Si può mai volere troppo bene ad un figlio? Benefici & rischi di in amore senza limiti Articoli correlati Quanto contante si può prelevare senza essere segnalati? I limiti in bancaIn banca è possibile ritirare quanto denaro si vuole: non esiste, infatti, un limite massimo al prelievo di contanti dal proprio conto corrente. Martina Peterlini: “Quando penso troppo, vado lenta. Seconda manche? Si può fare bene, io ci credo”Martina Peterlini ha centrato un piazzamento fuori dalla top 20 nella prima manche dello slalom femminile valido per le Olimpiadi Invernali di Milano...