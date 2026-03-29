Si ferisce al capo cadendo ma non gli dà peso e si addormenta rischiando lo shock emorragico 30enne grave a Torrette

Un uomo di 30 anni ha riportato una ferita al capo all’interno della propria abitazione, cadendo e non attribuendole importanza. Successivamente si è addormentato, esponendosi al rischio di uno shock emorragico. Le sue condizioni sono state giudicate gravi e trasferito all’ospedale di Torrette. La dinamica dell’incidente è ancora sotto verifica.

ANCONA – Si era procurato una ferita all’interno della sua abitazione, ma l’averla sottovalutata ha rischiato di causare conseguenze gravi. Il personale sanitario è intervenuto in un appartamento in zona Pinocchio per prestare soccorso a un 30enne trasportato in urgenza in ospedale dopo una copiosa emorragia. Stando alla ricostruzione, l’uomo si è procurato un taglio dopo una caduta a terra, ma ha comunque proseguito nella sua attività senza darle troppo peso e successivamente mettendosi a dormire. Al suo risveglio, dopo aver perso molto sangue (una parte del quale si era già coagulato), è riuscito faticosamente a raggiungere il giardino dove un vicino lo ha visto ed ha dato l’allarme sollecitando l’intervento dei sanitari. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Si ferisce al capo cadendo ma non gli dà peso e si addormenta rischiando lo shock emorragico, 30enne grave a Torrette Articoli correlati 14enne con precedenti scippa un'anziana a Treviso e la donna si ferisce cadendo per terra, denunciatoUn minore denunciato e un’anziana ferita: questo il bilancio di un furto con strappo avvenuto nel centro di Treviso lo scorso 24 gennaio. “Donald Trump si addormenta in pubblico, non cammina dritto: il suo declino è sotto gli occhi di tutti. Da bambina giocavo a palla con lui ma tirava così forte da farmi male”: parla la nipote“Da psicologa clinica mi permetto di ipotizzare che lui soffra di enormi disagi psichiatrici mai diagnosticati, a cui si aggiunge ora un declino...