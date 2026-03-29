Si allungano i tempi di recupero per Di Lorenzo

Il capitano del Napoli sta affrontando un infortunio che richiederà più tempo per guarire. Le ultime informazioni provenienti dall'infermeria del club indicano che i tempi di recupero si sono allungati. La situazione preoccupa lo staff medico e potrebbe influenzare le scelte di formazione nelle prossime partite. Nessuna data ufficiale di ritorno è stata ancora comunicata.

Le ultime sull’infortunio del capitano del Napoli. Arrivano brutte notizie dall’infermeria azzurra per Antonio Conte. Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo non ha ancora. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net Articoli correlati Infortunio Vlahovic, si allungano i tempi di recupero: che tegolaAltra mazzata devastante per la Juventus: arriva un annuncio sulle condizioni e sui tempi di recupero di Dusan Vlahovic. Napoli, brutte notizie per Conte: i tempi di recupero si allunganoLa situazione legata all’infortunio di Antonio Vergara preoccupa lo staff e impone una gestione particolarmente attenta dei tempi di recupero. Notti insonni per Biancolino, intanto Insigne si cura a Villa Stuart Contenuti e approfondimenti su Si allungano i tempi di recupero per Di... Temi più discussi: Brutte notizie per Conte, i tempi di recupero di Di Lorenzo si allungano: le ultime; L'agente di Di Lorenzo rompe l'armonia in casa Italia: Non potrà esserci in Bosnia; Esplosione Toyota, slitta il termine per chiudere l'incidente probatorio; Roma, infortunio Mancini: le sue condizioni e i tempi di recupero. Si allungano i tempi di recupero per Di LorenzoForzAzzurri.net - Le ultime sull'infortunio del capitano del Napoli. Arrivano brutte notizie dall'infermeria azzurra per Antonio Conte. Il capitano del Napoli Giovanni Di ... forzazzurri.net Di Lorenzo operato, l'annuncio del Napoli dopo l'infortunio al ginocchio: i tempi di recuperoIntervento chirurgico per Di Lorenzo, già ai box per l'infortunio al ginocchio rimediato contro la Fiorentina: le ultime sui tempi di recupero per il capitano del Napoli. Parallelamente all'infortunio ... calciomercato.com Dal piccolo paese ai Berliner Philharmoniker: il viaggio musicale di Lorenzo Messina. - facebook.com facebook Lorenzo Massaccesi campione italiano @taekwondofita x.com