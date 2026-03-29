Short sleepers | altro che 8 ore

Da vanityfair.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli short sleepers sono persone che necessitano di poche ore di sonno per sentirsi riposate, contrariamente alla norma di circa otto ore. Questa condizione ha attirato l'attenzione di studiosi e medici, poiché riguarda un fenomeno naturale che permette a alcuni di funzionare normalmente con un riposo ridotto. La ricerca su questi soggetti si concentra sulle differenze genetiche e sui loro effetti sulla salute.

Questo articolo è pubblicato sul numero 14 di Vanity Fair in edicola fino al 31 marzo 2026. Sono rarissimi: circa l’1% della popolazione. Alcuni ricercatori li hanno descritti come persone con una «versione accelerata» della notte: il loro corpo fa lo stesso lavoro di riparazione, memoria e pulizia neurologica, ma in meno tempo. Molti mostrano anche tratti piuttosto singolari: tendono a essere energici, ottimisti e molto attivi durante il giorno. È come se fossero biologicamente programmati per fare molte più cose nello stesso arco di vita: d’altronde, facendo due calcoli veloci, se una persona dorme in media quattro ore per notte a settantacinque anni avrà trascorso sveglia circa tredici anni in più rispetto ai suoi coetanei. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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