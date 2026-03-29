Short sleepers | altro che 8 ore

Gli short sleepers sono persone che necessitano di poche ore di sonno per sentirsi riposate, contrariamente alla norma di circa otto ore. Questa condizione ha attirato l'attenzione di studiosi e medici, poiché riguarda un fenomeno naturale che permette a alcuni di funzionare normalmente con un riposo ridotto. La ricerca su questi soggetti si concentra sulle differenze genetiche e sui loro effetti sulla salute.

Questo articolo è pubblicato sul numero 14 di Vanity Fair in edicola fino al 31 marzo 2026. Sono rarissimi: circa l’1% della popolazione. Alcuni ricercatori li hanno descritti come persone con una «versione accelerata» della notte: il loro corpo fa lo stesso lavoro di riparazione, memoria e pulizia neurologica, ma in meno tempo. Molti mostrano anche tratti piuttosto singolari: tendono a essere energici, ottimisti e molto attivi durante il giorno. È come se fossero biologicamente programmati per fare molte più cose nello stesso arco di vita: d’altronde, facendo due calcoli veloci, se una persona dorme in media quattro ore per notte a settantacinque anni avrà trascorso sveglia circa tredici anni in più rispetto ai suoi coetanei. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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You Can’t Sleep Because You’re Treating the Wrong Stress

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