Shakespeare tutto d’un fiato con Paduano

Nel 1963, Gabriele Baldini, anglista e marito di Natalia Ginzburg, pubblicò una traduzione completa delle opere di Shakespeare in tre volumi. La sua versione rappresenta un'importante operazione editoriale, realizzata interamente da lui.

Classici in traduzione Dai lazzi di Aristofane a quelli di Shakespeare: Guido Paduano ci invita a una lettura diretta, senza testo a fronte (Quodlibet). Primo volume, «Tragedie» Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4 €. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4 €, dona oggi. In cambio, ti daremo un abbonamento che vale 10 giorni. Nel 1963, Gabriele Baldini (anglista e marito di Natalia Ginzburg) pubblicava in tre volumi una traduzione single handed delle Opere complete di Shakespeare. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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