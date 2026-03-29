Sgarbi | la figlia chiede trasparenza su gravi problemi clinici

Evelina Sgarbi ha presentato una nuova denuncia legale per ottenere chiarimenti sulle condizioni di salute del padre, Vittorio Sgarbi. La figlia si è rivolta alle autorità per chiedere maggiore trasparenza riguardo ai problemi clinici che coinvolgono il noto critico d'arte. La disputa si concentra sulla mancanza di informazioni ufficiali sulle sue condizioni mediche e sulla gestione delle comunicazioni da parte di chi lo assiste.

Evelina Sgarbi ha lanciato un nuovo attacco giudiziario per tutelare il padre, Vittorio Sgarbi, accusando chi lo circonda di opacità sulle sue condizioni cliniche. La figlia sostiene che esistono gravi problematiche mediche non comunicate e chiede l’intervento delle autorità competenti per sbloccare l’accesso alle cartelle sanitarie. La situazione è esplosa dopo una recente apparizione televisiva del critico d’arte, apparsa estremamente provata, scatenando preoccupazioni sulla sua capacità di gestire affari personali e patrimoniali. Il tribunale ha già respinto la richiesta di un amministratore di sostegno, ma ha fissato una perizia medica per maggio 2026 per valutare le capacità cognitive del soggetto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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