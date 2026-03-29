sfida difficile ma noi ci sentiamo pronti

Alle 18 si gioca a Reggio Calabria il secondo atto della finale promozione tra la Conad e la Domotek. La partita rappresenta una sfida importante per entrambe le squadre, che si affrontano in un match decisivo per l'accesso alla prossima categoria. La formazione ospite si presenta con fiducia, mentre la squadra di casa si prepara a disputare un incontro che potrebbe determinare il passaggio di livello.

Secondo atto della finale promozione per la Conad, in campo alle 18 a Reggio Calabria contro la Domotek. Dopo la vittoria casalinga di domenica scorsa, gli uomini di Zagni vogliono allungare il passo e portarsi sul 2-0, anche se non sarà facile avere la meglio sui padroni di casa, decisi a rimettere tutto in equilibrio in una serie al meglio delle 5 gare che regalerà alla vincente un posto in A2. Il capitano reggiano Rocco Barone presenta così la sfida: "Ci portiamo dietro la consapevolezza di essere una squadra che non si disunisce mai e lotta fino alla fine: in gara-1 abbiamo dimostrato ancora una volta la nostra forza mentale e la voglia di non mollare, ed è questo l’aspetto più importante da cui ripartire. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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