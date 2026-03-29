Oggi si disputa l'ultima tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali, lunga 165,5 km da Cormons a Gemona del Friuli. La corsa si conclude con un percorso che include il Monte Stella, dove si prevede un duello tra i principali favoriti. La gara, inserita nella Coppa Italia delle Regioni, sarà trasmessa in diretta televisiva e rappresenta il conclusivo momento della competizione.

Siamo giunti al momento della verità; non esistono ulteriori prove d’appello. La Settimana Internazionale Coppi e Bartali, competizione inserita nella Coppa Italia delle Regioni si chiude con la quinta ed ultima tappa, la Cormons-Gemona del Friuli di 165,5 km. Si decide il corridore che iscriverà il proprio nome nell’albo d’oro. Una corsa caratterizzata dall’assoluto equilibrio decide in extremis il vincitore di un’edizione contraddistinta dal cambio di scenario: dai tradizionali paesaggi della Romagna ad un tour itinerante tra Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. I diversi corridori raccolti in pochi secondi rappresentano la garanzia di una corsa che diventerà rovente sulla salita finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi Cormons-Gemona del Friuli in tv: orari, percorso, favoriti. Duello decisivo sul Monte Stella

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