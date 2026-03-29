Settimana Coppi&Bartali 2026 Schmid batte allo sprint Laurance e conquista la generale

Nella finalissima della Settimana Coppi&Bartali 2026, lo svizzero Mauro Schmid ha vinto la corsa battendo nello sprint il francese Axel Laurance, appartenente alla squadra INEOS Grenadiers. La quarantunesima edizione, inserita nel calendario della Coppa Italia delle Regioni 2026, si è conclusa con questa vittoria di Schmid, che ha conquistato anche la classifica generale. La gara si è disputata in una giornata caratterizzata da un finale combattuto.

Finale emozionante per la Settimana Coppi&Bartali 2026. La quarantunesima edizione della corsa presente nel calendario della Coppa Italia delle Regioni 2026 è stata vinta dallo svizzero Mauro Schmid, protagonista di un duello emozionante con il francese Axel Laurance (INEOS Grenadiers). Lo svizzero della Jayco AlUla ha battuto il transalpino allo sprint a Gemona del Friuli, nella quinta ed ultima tappa, prendendosi dieci secondi di abbuono e superando dunque in classifica generale per soli due secondi proprio il francese. La fuga di giornata vede protagonisti Jacopo Pignatti (S.C. Padovani Polo Cherry Bank), Koki Kamada (Team Nippo Nuovacomauto Obor), Martin Svrcek (Soudal Quick-Step), Andrea Pietrobon (Team Polti VisitMalta) ed Emanuele Ansaloni (Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Settimana Coppi&Bartali 2026, Schmid batte allo sprint Laurance e conquista la generale Articoli correlati Leggi anche: LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Schmid vince in volata e si prende la generale Leggi anche: LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Laurance prova a rientrare, si decide la generale Contenuti e approfondimenti su Settimana Coppi Temi più discussi: Settimana Coppi & Bartali, D'Aiuto vince la seconda tappa; Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2026 - Analisi del percorso; Avviso Viabilità: CORSA CICLISTICA COPPI e BARTALI 2026 1ª Tappa Barbaresco - Barolo Mercoledì 25.03.2026; Dove vedere la Settimana Coppi e Bartali 2026 in TV e Streaming? Nessuna trasmissione in diretta. Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi Cormons-Gemona del Friuli in tv: orari, percorso, favoriti. Duello decisivo sul Monte StellaSiamo giunti al momento della verità; non esistono ulteriori prove d'appello. La Settimana Internazionale Coppi e Bartali, competizione inserita nella ... oasport.it Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi Barbaresco-Barolo in tv: orari, percorso, favoriti. Finale per uomini da classicheNel contesto di una settimana il cui il calendario sposta la sua attenzione in Belgio con tre classiche di assoluto spessore l'Italia propone uno degli ... oasport.it Settimana Coppi e Bartali 2026, Alessandro De Marchi: “Non ho rimpianti, da direttore sportivo mi diverto” x.com Durante la quarta tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali, due tifosi in stato di ebbrezza hanno preso di mira l’ammiraglia del team Team Visma Lease a Bike, dando origine a momenti di tensione. Secondo quanto riportato, uno dei due è salito s - facebook.com facebook