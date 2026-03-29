Sono passati sette anni dall’incidente che ha causato la morte di Huub Pistoor nel comune di Agugliano. Il caso è attualmente in esame presso la Corte Europea, che valuta le pratiche legali e le eventuali violazioni avvenute nel procedimento giudiziario. La vicenda coinvolge le autorità italiane e si concentra sui passaggi giudiziari seguiti al tragico evento.

Sono trascorsi sette anni dall’ omicidio stradale che ha interrotto la vita di Huub Pistoor nel territorio di Agugliano. Era un cittadino olandese, da molti anni residente a Osimo, ingegnere elettronico. Un rimorchio usurato e con gravi inefficienze tecniche si era staccato dalla motrice di un camion e aveva colpito la sua auto. Il conducente del camion con rimorchio è stato condannato a un anno e 4 mesi, pena sospesa. In questi anni la famiglia si è per due volte opposta alla richiesta di archiviazione decisa dalla Procura di Ancona nei confronti dei titolari della società e proprietari del mezzo pesante. Il ricorso contro l’archiviazione è stato accolto dalla Cedu, Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sette anni dall’omicidio stradale: "Il caso in esame alla Corte Europea"

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