Serie D girone H | la ventinovesima giornata in diretta

La ventinovesima giornata del girone H di Serie D si è disputata tra il 29 marzo e il 30 marzo 2026, con alcune partite giocate ieri e altre oggi. I risultati includono la vittoria della Sarnese contro il Nola per 1-0, mentre Martina-Afragolese e Pompei-Fasano si sono concluse entrambe con un pareggio senza reti. La partita tra Francavilla e un avversario non ha ancora avuto luogo.

29a giornata 29.03.2026 h 15.00Sarnese-Nola 1-0 giocata ieriMartina-Afragolese 0-0 ore 15Pompei-Fasano 0-0 ore 15Francavilla in S.-Heraclea 0-0 ore 15.30Manfredonia-Gravina 0-0 ore 15.30V. Francavilla-Nardò 0-0 ore 15.30Barletta-Real Normanna 0-0 ore 16Ferrandina-Paganese 0-0 ore 16Fidelis Andria-Acerrana 0-0 ore 16 ClassificaBarletta 56Paganese 54Martina 53Fasano 53Afragolese 47Nardò 46V. Francavilla 44Gravina 40F. Andria 38Real Normanna 37Nola 37Manfredonia 36Sarnese 35Heraclea 34Francavilla S. 32Ferrandina 26Pompei 22Acerrana 15 . 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Serie D, girone H: la ventinovesima giornata in diretta Articoli correlati Serie C girone B, giornata 31: segui la domenica di calcio in diretta live!Serie C girone B, giornata 31: segui la domenica di calcio in diretta live!"> Serie C Girone B: Giornata 31 del Campionato Il campionato di Serie C,... Leggi anche: Carrarese vs Palermo, ventinovesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Perugia - Pineto 0-1 | Gli Highlights | 29ª giornata di Serie C Sky Wifi 2025/2026 Approfondimenti e contenuti su Serie D girone H la ventinovesima... Temi più discussi: Tabellino partita Città Di Fasano vs Barletta 1922; Tabellino partita Manfredonia Calcio 1932 vs Barletta 1922; Tabellino partita Fidelis Andria vs FBC Gravina; Scheda squadra Fidelis Andria 1928. La serie C girone C, la serie D girone H, l’Eccellenza pugliese riposa CalcioSi gioca oggi nel campionato di calcio di serie C. Nel girone C fra le partite in programma Crotone-Audace Cerignola, Foggia-Trapani, Team Altamura-Siracusa (ore 14,30); Casarano-Giugliano (ore 17,30) ... noinotizie.it Ferrandina-Paganese: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Ferrandina-Paganese di Domenica 29 marzo 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D ... calciomagazine.net Netflix: tutti i film e le serie TV di aprile 2026 x.com Serie A2 – Pallacanestro Roseto IL DERBY DEI VITELLONI Arriva Rimini, del rosetano doc Pierpaolo Marini. Una riflessione cine-cestistica, sul pluripremiato asse composto dal riminese Federico Fellini e dal pescarese – di nonna materna originaria di Monte - facebook.com facebook