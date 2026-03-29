Serie C e dilettanti i risultati di tutte le partite

Nel fine settimana si sono disputate tutte le partite di Serie C e delle competizioni dilettantistiche, con risultati che hanno coinvolto diverse squadre. La nostra redazione ha raccolto i dati di ciascun incontro e li pubblica in questa panoramica completa. I lettori sono invitati a condividere ulteriori notizie, immagini e risultati inviando un'email all’indirizzo dedicato.

Il quadro completo degli incontri in calendario nel fine settimana. I lettori possono interagire con la nostra redazione inviando news, foto e risultati all'indirizzo email [email protected] C - Girone B. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Serie C e dilettanti, i risultati di tutte le partite Una selezione di notizie su Serie C e dilettanti i risultati di... Temi più discussi: Serie C e dilettanti, i risultati di tutte le partite; Pianta 2025/26: obiettivo promozione mancato, bilancio da rivedere; Cambio dell’ora anche sui campi da calcio: le partite dei dilettanti alle 15:30; LIVE - Calcio a 5: tutti i risultati, i marcatori e le classifiche aggiornate. Pergo, prima la doccia gelata e poi l'estasi: 2-1 con brividi finale contro la Pro PatriaPERGOLETTESE-PRO PATRIA 2-1 RETI: pt 27' Careccia; st 44' Citterio, 46' AidooPERGOLETTESE (3-5-2): Cordaro; Milesi, Lambrughi, Capoferri; Roversi (26'st Aidoo), Tremolada (30'st Dore), Arini, Careccia ... sportgrigiorosso.it Serie C e dilettanti, i risultati di tutte le partiteIl quadro completo degli incontri in calendario nel fine settimana. I lettori possono interagire con la nostra redazione inviando news, foto e risultati all'indirizzo email [email protected] ... arezzonotizie.it Futsal, la Virtus Libera promossa in serie A/2 x.com Segui LIVE la 24ª giornata della Serie A Unipol 2025/26 sul LIVE BLOG #TuttoUnAltroSport - facebook.com facebook