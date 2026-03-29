Serie C e dilettanti i risultati di tutte le partite

Da today.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel fine settimana si sono disputate tutte le partite di Serie C e delle competizioni dilettantistiche, con risultati che hanno coinvolto diverse squadre. La nostra redazione ha raccolto i dati di ciascun incontro e li pubblica in questa panoramica completa. I lettori sono invitati a condividere ulteriori notizie, immagini e risultati inviando un'email all’indirizzo dedicato.

Il quadro completo degli incontri in calendario nel fine settimana. I lettori possono interagire con la nostra redazione inviando news, foto e risultati all'indirizzo email [email protected] C - Girone B. 🔗 Leggi su Today.it

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Pergo, prima la doccia gelata e poi l'estasi: 2-1 con brividi finale contro la Pro PatriaPERGOLETTESE-PRO PATRIA 2-1 RETI: pt 27' Careccia; st 44' Citterio, 46' AidooPERGOLETTESE (3-5-2): Cordaro; Milesi, Lambrughi, Capoferri; Roversi (26'st Aidoo), Tremolada (30'st Dore), Arini, Careccia ... sportgrigiorosso.it

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