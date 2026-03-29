SERIE C Benevento-Cosenza | la diretta testuale

Nella 34esima giornata di Serie C, Benevento e Cosenza si sfidano allo stadio “Ciro Vigorito”. La partita vede le due squadre confrontarsi in una gara decisiva per la classifica. Benevento ha raggiunto finora 76 punti, mentre Cosenza ne ha accumulati 59. L’incontro si svolge con la diretta testuale, senza ulteriori dettagli sullo svolgimento o sugli episodi.

Tempo di lettura: < 1 minuto Benevento (76) e Cosenza (59) si affrontano al “Ciro Vigorito” nella 34esima giornata di campionato. I giallorossi sono in vetta alla classifica a +8 sul Catania con una gara in meno quando mancano 5 giornate al termine della regular season. Tabellino Benevento-Cosenza (ore 14:30) Benevento (4-2-3-1): Vannucchi; Pierozzi, Scognamillo, Caldirola, Ceresoli; Maita, Prisco; Lamesta, Tumminello, Della Morte; Salvemini. A disp.: Esposito, Russo, Borghini, Celia, Romano, Saio, Sena, Kouan, Del Gaudio, Talia, Manconi, Mignani, Giugliano, Carfora. All.: Floro Flores Cosenza (4-3-2-1): Pompei; Cannavò, Moretti, Dametto, Caporale; Ciotti, Langella, Contiliano; Emmausso, Beretta, Florenzi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - SERIE C/ Benevento-Cosenza: la diretta testuale Articoli correlati SERIE C/ Benevento-Crotone: la diretta testuale90’+8'- TRIPLICE FISCHIO: Benevento-Crotone 2-1, giallorossi da soli in vetta a +2 sul Catania. SERIE C/ Casertana-Benevento: la diretta testuale90’+5'- TRIPLICE FISCHIO: Casertana-Benevento 0-0, si chiude senza reti il derby del Pinto. Contenuti e approfondimenti su SERIE C Benevento Cosenza la diretta... Temi più discussi: Benevento - Cosenza; SERIE C SKY WIFI: BENEVENTO-COSENZA, INFO ACCREDITI STAMPA; Dove vedere Benevento-Cosenza in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Pronostici Benevento-Cosenza: Statistiche, Dove in TV 29.03.2026 Serie C. Benevento-Cosenza diretta Serie C: segui la sfida di oggi LIVEAl Vigorito la sfida tra gli uomini di Floro Flores e Buscè, valida per la trentaquattresima giornata del girone C: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Diretta Benevento Cosenza | Streaming video tv: big match al Vigorito! (Serie C, oggi 29 marzo 2026)Diretta Benevento Cosenza streaming video tv: sanniti ormai ad un passo dalla promozione ma impegnati nel big match contro i lupi. ilsussidiario.net Cosenza a Benevento col sogno terzo posto. Si gioca a pranzo al “Vigorito” https://gazzettadelsud.it/p=2189965 - facebook.com facebook Testa e cuore alla trasferta Benevento - Cosenza x.com