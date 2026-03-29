Serie B la Genea Lanzara vince lo scontro al vertice | Gaeta battuto 30-28 alla Palumbo

Nella Serie B di pallanuoto, la Genea Lanzara ha vinto lo scontro al vertice contro il Gaeta con il punteggio di 30-28. La partita si è svolta alla palestra Palumbo, davanti a un pubblico numeroso e appassionato. La gara è stata caratterizzata da un ritmo elevato e da numerosi colpi di scena, portando la squadra di casa alla vittoria finale.

Tempo di lettura: 2 minuti Impresa di carattere per la Genea Lanzara, che supera 30-28 il Gaeta al termine di una sfida intensa e spettacolare, andata in scena alla palestra Palumbo davanti a una cornice di pubblico straordinaria. Il match, decisivo per la vetta della classifica del campionato di Serie B, ha confermato le attese della vigilia: equilibrio, ritmo elevato e grande agonismo. La formazione salernitana ha chiuso il primo tempo avanti sul 16-14, per poi allungare nella ripresa fino al massimo vantaggio di 22-16, dimostrando solidità e qualità di gioco. Nonostante qualche difficoltà dai sette metri – con quattro rigori non trasformati – la squadra guidata dal tecnico Balogh ha saputo mantenere lucidità nei momenti chiave, respingendo il ritorno degli avversari e gestendo con maturità il finale di gara. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Serie B, la Genea Lanzara vince lo scontro al vertice: Gaeta battuto 30-28 alla Palumbo Articoli correlati Prima sconfitta stagionale per la Genea Lanzara: il Gaeta espugna la Palumbo 25-28La Genea Lanzara subisce la prima sconfitta stagionale, cedendo al Gaeta Sporting Club con il risultato di 25-28 nella sfida disputata alla Palestra... La Genea Lanzara vince il derby col Benevento: primato in serie BTempo di lettura: 2 minutiRiparte nel migliore dei modi il 2026 della Genea Lanzara, che alla ripresa del campionato conquista una brillante vittoria... Contenuti e approfondimenti su Genea Lanzara Argomenti discussi: Pallamano serie B, il Gaeta ospite del Lanzara nel big match. Pallamano, Serie B: la Genea Lanzara domina e supera il Fondi 48-24StampaVittoria netta e prestazione convincente per la Genea Lanzara che, nel campionato di Serie B, supera con un largo 48-24 il Fondi al termine di una gara dominata sin dalle prime battute. La forma ... salernonotizie.it Pallamano, serie B Genea Lanzara rullo compressore, battuto anche FondiSuccesso pesante in vista del big match contro Gaeta ... msn.com