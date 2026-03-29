Un articolo analizza il progetto di Sergio Rossi, intitolato ‘Evangelie’, concentrandosi sullo stile e sulle possibili difficoltà pratiche. Nel testo viene precisato che sono presenti link di affiliazione, con eventuali commissioni generate senza costi aggiuntivi per i lettori.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. L’alchimia del raso e lo shock dell’arancione: analisi del design. La collaborazione Sergio Rossi x Evangelie Smyrniotaki. La collezione nasce da una partnership strategica tra il marchio italiano Sergio Rossi e la designer Evangelie Smyrniotaki. Il modello ‘Evangelie’ si distingue per l’uso audace del raso, un tessuto storico della sartoria italiana, qui applicato su una struttura da stiletto aperto. Questa scelta materiale rappresenta un esperimento di fusione tra la tradizione tessile e la calzatura contemporanea. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sergio Rossi ‘Evangelie’: stile eversivo o impraticabile?

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