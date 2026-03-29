Sergio Artico muore a 55 anni cadendo dalla scala mentre aggiusta la parabola | il corpo a terra scoperto dai vicini

Un uomo di 55 anni è deceduto dopo essere caduto da una scala mentre stava sistemando una parabola satellitare. Il corpo è stato scoperto dai vicini nella mattina di venerdì, nelle vicinanze dell’abitazione in cui viveva da poco tempo. L’incidente è avvenuto in via a Somplago di Cavazzo Carnico, nel territorio di Udine. Sul posto sono intervenuti i soccorritori ma per l’uomo non c’è stato niente da fare.

CAVAZZO CARNICO (UDINE) - Sergio Artico, 55 anni, è stato trovato morto nella mattinata di venerdì accanto alla casa in cui viveva da poco a Somplago di Cavazzo Carnico, in via Alessandro Volta, nei pressi della centrale idroelettrica. La tragedia Quando sono arrivati i soccorritori, il corpo dell’uomo era riverso a terra con la lampada frontale ancora accesa. Poco distante c’erano una scala ribaltata e una chiave inglese, mentre un secondo attrezzo era rimasto sulla parabola fissata a un palo esterno, a un’altezza di circa tre metri. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale della Comunità di montagna della Carnia, intervenuta... 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Sergio Artico muore a 55 anni cadendo dalla scala mentre aggiusta la parabola: il corpo a terra scoperto dai vicini Articoli correlati Muore cadendo dalla bici, mentre è agonizzante lo derubanoL'incidente, a Torino, mentre Davide Borgione (19 anni) stava tornando a casa dopo una serata con gli amici. Davide muore 19 anni investito mentre torna in bici dalla discoteca: la verità dai video dell’incidenteIl 19enne Davide Borgione è morto a Torino investito mentre tornava in bici dalla discoteca. Aggiornamenti e notizie su Sergio Artico Temi più discussi: Cade dalla scala mentre cerca d'installare la parabola: il 55enne Sergio Artico è morto sul colpo. Viveva solo: i vicini di casa hanno rinvenuto il corpo la mattina successiva; Esce a sistemare l'antenna parabolica, ma cade dalla scala e muore; Caduta fatale, muore a 55 anni mentre cerca di installare una parabola; Caduta fatale mentre sistema la parabola, muore a 55 anni. Cade dalla scala mentre installa la parabola, muore 55enne (NOME)L'uomo è stato ritrovato senza vita dai vicini di casa: fatale un volo di tre metri nel tentativo di sistemare l'antenna. Inutili i soccor ... zoom24.it Cade mentre installa la parabola e muore a 55 anni: i vicini trovano il corpoSergio Artico, 55 anni, muore cadendo mentre installava una parabola a Cavazzo Carnico. Intervento dei soccorsi senza esito. nordest24.it E caduto, forse a causa del vento, dalla scala sulla quale stava lavorando per sistemare una parabola. Sergio Artico è morto a 55 anni: il corpo rivenuto il mattino dopo facebook Sergio Artico, 55 anni, muore cadendo mentre installava una parabola a Cavazzo Carnico. Intervento dei soccorsi senza esito. #Friuli #Udine #Cronaca #Inevidenza x.com