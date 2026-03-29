Serena Grandi confessa il suo dolore a Domenica In tanti sbagli | Ora sono sola

Durante l’ultima puntata di Domenica In, l’attrice Serena Grandi ha raccontato il suo dolore e i errori passati, affermando di essere attualmente sola. Ospite insieme a suo figlio Edoardo, ha mostrato un po’ di nervosismo, nonostante il rapporto di lunga data con la conduttrice Mara Venier. La sua presenza in trasmissione ha attirato l’attenzione sul suo stato emotivo attuale.

Serena Grandi ospite con suo figlio Edoardo di Domenica In. L’attrice confessa un po’ di nervosismo, nonostante il rapporto di lunga data con Mara Venier. Ci teneva però tanto a tornare in Rai, raccontando la propria storia. La verità è che il quadretto sereno in apparenza cela un certo grado di dolore soffocato. Rapidamente l’intervista prende una piega inattesa, dal momento che lei sente il bisogno di sfogare la propria malinconia. Si scopre così un dietro le quinte tutt’altro che sereno. L’età e la solitudine l’hanno portata a riflettere sui tanti sbagli commessi, spiega. La malinconia di Serena Grandi. Suo figlio Edoardo le siede al fianco ma, nella vita di tutti i giorni, i due non sono quasi mai così a stretto contatto. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Serena Grandi confessa il suo dolore a Domenica In, tanti sbagli: “Ora sono sola” Articoli correlati “Sei arrivata in hotel con il mio ex”: imbarazzo tra Mara Venier e Serena Grandi a Domenica InAttimi di imbarazzo a Domenica In tra la padrona di casa Mara Venier e Serena Grandi, ospite insieme a suo figlio nella puntata del 29 marzo. Referendum e polemiche: “Caro Bonazzi, ti sbagli. A sinistra tanti dicono sì”La Battaglia per la Giustizia a Reggio Emilia: Un Dibattito che Riflette le Divisioni della Sinistra Reggio Emilia è diventata il palcoscenico di un... Una selezione di notizie su Serena Grandi Temi più discussi: Serena Grandi: Il sesso non mi fa schifo ma preferisco scrivere. La storia con Gianni Morandi? Niente di che; Serena Grandi: Il sesso non mi fa schifo, ma preferisco scrivere. La storia con Morandi niente di che; Almanacco 23 marzo | Accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno. Serena Grandi: «Ho speso troppi soldi e ho avuto uomini sbagliati. Beppe Ercole? L'errore più grande della mia vita»Una vita vissuta pienamente, di cui Serena Grandi dice di pentirsi solo per «alcuni sbagli». L’attrice racconta i suoi 70 anni a ... msn.com Serena Grandi, tensioni con Corinne Clery: Accuse infondate. L'appello di VenierLe sue accuse sono infondate. Così Serena Grandi ospite oggi a Domenica In si è espressa sui rapporti con Corinne Clery, complice una vicenda legale che coinvolge il figlio dell'attrice francese per ... adnkronos.com A "Domenica In": domenica 29 marzo tra gli ospiti Rupert Everett, Serena Grandi.. Ospite in studio anche Rupert Everett, che si racconterà tra vita privata e carriera e presenterà “Il Vangelo di Giuda”, diretto da Giulio Base, in uscita al cinema il 2 aprile. Tra gli o - facebook.com facebook Mettiamo da parte #ReferendumGiustizia2026 per andare a fare gli auguri ad una splendida 68enne: buon compleanno a Serena Grandi, che compie gli stessi anni, lo stesso giorno, di Sharon Stone! x.com