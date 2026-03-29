Senzatetto picchiato con la sua chitarra il pestaggio in un video | colletta in Liguria per ricomprargli lo strumento

Un senzatetto francese presente a Sestri Levante è stato aggredito nel centro storico della città, dove è stato colpito con la sua stessa chitarra. La vicenda è stata ripresa in un video e ha suscitato attenzione tra la comunità locale. In seguito all’incidente, è stata avviata una colletta per acquistargli un nuovo strumento musicale.

Maxime, un senzatetto francese tempo presente a Sestri Levante e benvoluto da tutti, è stato picchiato con la sua stessa chitarra nel pieno centro storico della città ligure. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Torino, poliziotto 29enne Calista aggredito e picchiato a calci, pugni e martellate al corteo pro Askatasuna - il VIDEO del pestaggioDurante la guerriglia urbana scoppiata ieri dopo il corteo anti-sgombero Askatasuna, Alessandro Calista, poliziotto del reparto mobile di Padova in... Leggi anche: Pestaggio al Nicolosi: un uomo aggredito e picchiato sul volto con una pietra Aggiornamenti e notizie su Senzatetto picchiato Temi più discussi: Sestri Levante, senzatetto aggredito da un giovane; Manette in hotel a ricercato per rapina Aveva picchiato e derubato un senzatetto; Alloggia in un albergo ma su di lui pende un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Clochard aggredito e picchiato con la sua chitarra a Sestri LevanteA Sestri Levante, nel centralissimo corso Colombo, giovedì sera un senzatetto è stato aggredito da un giovane che gli ha strappato la chitarra, colpendolo con lo strumento prima di allontanarsi ... rainews.it Senza fissa dimora aggredito a Sestri Levante, parte la colletta per ricomprargli la chitarraContinuano le indagini sulla brutale violenza avvenuta a Sestri Levante che ha visto Maxime, senza fissa dimora di origine francese, molto conosciuto nella città della Riviera, picchiato con la sua st ... primocanale.it Continuano le indagini sulla brutale violenza avvenuta a Sestri Levante che ha visto Maxime, senza fissa dimora di origine francese, molto conosciuto nella città della Riviera, picchiato con la sua stessa chitarra da due giovani. C’è però una buona notizia: la c - facebook.com facebook