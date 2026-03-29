Seminara | il sindaco trasforma il programma in laboratorio cittadino

Il sindaco di Seminara ha deciso di coinvolgere attivamente i cittadini nel suo ultimo anno di mandato, trasformando le iniziative amministrative in un laboratorio cittadino aperto alla partecipazione pubblica. Questa scelta ha portato a diverse iniziative e incontri finalizzati a favorire il dialogo tra amministrazione e residenti. La proposta si inserisce nel tentativo di promuovere un maggiore coinvolgimento della comunità nelle decisioni locali.

Il sindaco di Seminara, Giovanni Piccolo, ha trasformato l’ultimo anno del suo mandato in un laboratorio aperto alla cittadinanza. L’incontro tenutosi nella sala gremita ha sancito una nuova fase: il programma elettorale non è più un documento statico, ma diventa uno strumento fluido da completare con i cittadini. Questa scelta segna un cambio di passo rispetto alle pratiche amministrative tradizionali. L’obiettivo dichiarato dal primo cittadino è costruire le priorità future attraverso un confronto diretto e costante. La presenza massiccia dei residenti dimostra che la domanda di partecipazione è reale e urgente nel territorio. Non si tratta di semplice ascolto passivo, ma di una co-progettazione attiva delle azioni pubbliche. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Seminara: il sindaco trasforma il programma in laboratorio cittadino Articoli correlati Il Castello Alfonsino si trasforma in un laboratorio creativo per famiglieBRINDISI - Un’esperienza che unisce memoria, creatività e dialogo tra generazioni. "A colazione con il sindaco" incontra il primo cittadino di Gambettola Eugenio BattistiniProsegue il ciclo “A colazione con il sindaco”, promosso da Confesercenti Ravenna-Cesena, come occasione di confronto sui temi del commercio e dello... Contenuti e approfondimenti su Seminara il sindaco trasforma il... Argomenti discussi: IL SINDACO DI SEMINARA, GIOVANNI PICCOLO, RIGUARDO LE DICHIARAZIONI DEL CONSIGLIERE DI MINORANZA ARFUSO E LE SCELTE DELL’OPPOSIZIONE; Seminara, violenza di gruppo e video per due anni: arrestati tre minori. Seminara, il sindaco incontra i cittadini: il programma dell’ultimo anno lo scriviamo con la gente | INTERVISTASala gremita e ottima partecipazione all’incontro del sindaco di Seminara, Giovanni Piccolo, con i cittadini dove ha annunciato il completamento del programma elettorale. L’ultimo anno di programmazi ... strettoweb.com