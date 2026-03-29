A Cisterna è stato installato un semaforo dotato di un sistema di rilevamento automatico delle infrazioni all’incrocio. L’impianto, approvato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, utilizza tecnologia avanzata per monitorare il rispetto delle regole di circolazione. L’obiettivo ufficiale dell’installazione è quello di diminuire il numero di incidenti nella zona.

Si trova tra la Provinciale e via Toti: priorità alla sicurezza stradale e dei pedoni. Ecco quando scatta la multa Un impianto semaforico tecnologicamente avanzato, approvato dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con l'obiettivo i ridurre il tasso di incidentalità. E' stato installato sul territorio di Cisterna, all'incrocio tra via Provinciale per Latina e via Enrico Toti, uno degli snodi più trafficati e sensibili del territorio a poca distanza da una scuola dell'infanzia e da una scuola primaria. La priorità dunque è garantire la sicurezza stradale e la tutela dei pedoni, con particolare attenzione alla protezione dei bambini nel percorso casa- scuola. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

© Latinatoday.it - Semaforo con rilevamento automatico delle infrazioni all'incrocio a Cisterna

Articoli correlati

Leggi anche: L'uomo che passa 11 volte col semaforo rosso allo stesso incrocio ha un'auto con targa polacca

A Milano è crollato in strada un semaforo a un incrocioÈ successo nella mattinata di giovedì 19 febbraio: a cedere è stata la palina semaforica e i bracci di sostegno dell'impianto.

Tutto quello che riguarda Semaforo con rilevamento automatico...

Temi più discussi: Cisterna, semaforo controllato: sanzioni solo con il rosso all’incrocio tra via Provinciale per Latina e via Enrico Toti; CISTERNA | Multe al semaforo di via Toti, il Comune chiarisce come funziona il sistema; Sicurezza stradale, attivo a Cisterna il semaforo tra via Provinciale per Latina e via Enrico Toti; Cisterna, un rilevatore di infrazioni semaforiche tra via Provinciale e via Enrico Toti.

Semaforo con luce bianca: cos’è, come funziona e perché potrebbe cambiare il traffico urbanoLa mobilità intelligente introduce una possibile quarta luce ai semafori: il bianco. Un sistema pensato per convivere con auto autonome e traffico connesso, capace di ridurre code, emissioni e tempi d ... automoto.it

Semafori intelligenti con rilevamento della velocità: al via la sperimentazione(Adnkronos) - Le autorità capitoline danno una spinta alla sicurezza stradale con un pacchetto di misure che danno il via alla sperimentazione di semafori intelligenti lungo via Cristoforo Colombo, ... msn.com

Basket B2/M, Lions Bisceglie: semaforo rosso a Forlimpopoli - facebook.com facebook

Idaho: pilota si schianta contro un semaforo con il suo aereo sperimentale x.com