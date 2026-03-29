Sei palazzi delle istituzioni visitabili in tre date particolari | un tour gratuito nel cuore di Torino

In tre date specifiche, il 25 aprile, il 2 giugno e il 4 novembre, sei edifici storici di istituzioni pubbliche situate nel centro di Torino saranno aperti al pubblico. Durante queste giornate, i visitatori potranno accedere gratuitamente a sei diversi palazzi, normalmente riservati agli uffici e alle attività istituzionali. L’iniziativa coinvolge edifici di rilievo storico e civico della città.

Amici di Maria De Filippi, top e flop seconda puntata del Serale. Le pagelle Esclusivamente su prenotazione. Aperto al pubblico anche l’ufficio del prefetto In occasione di tre ricorrenze dal profondo valore civico, il 25 aprile (anniversario della Liberazione), il 2 giugno (festa della Repubblica italiana) e il 4 novembre (giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate), sei istituzioni pubbliche che hanno sede in edifici storici torinesi aprono le loro porte per offrire un percorso insolito e gratuito, nel cuore della città. L’evento è promosso dalla Città di Torino - Presidenza del Consiglio comunale e dalla Prefettura di Torino, con la collaborazione della Città metropolitana di Torino, di Turismo Torino e Provincia, per il Ministero della Cultura, dei Musei Reali e dell’Archivio di Stato di Torino. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Sei palazzi delle istituzioni visitabili in tre date particolari: un tour gratuito nel cuore di Torino Articoli correlati San Pietro a Majella a Palazzo Montecitorio: l’eccellenza musicale di Napoli nel cuore delle IstituzioniÈ stata la prestigiosa firma musicale del Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli a inaugurare la prima edizione del 2026 di “Montecitorio a... "Escrementi di piccioni, rifiuti e ratti intorno ai palazzi delle istituzioni": le immagini shock di corso Marrucino [FOTO]Uno scenario poco decoroso fra gli edifici del potere nel centro storico di Chieti, immortalato negli scatti di un lettore, che denuncia: "Incuria... Approfondimenti e contenuti su Sei palazzi delle istituzioni... Argomenti discussi: Torino. I Palazzi delle Istituzioni si aprono alla città 2026. Torino svela i suoi palazzi simbolo della RepubblicaIn occasione di tre ricorrenze dal profondo valore civico, il 25 aprile (anniversario della Liberazione), il 2 giugno (festa della Repubblica italiana) e il 4 novembre (giornata dell’Unità Nazionale e ... torinoggi.it Palazzo Lascaris tra le sedi istituzionali aperte al pubblicoDa venerdì 18 aprile 2025 Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale del Piemonte, entra a far parte dei palazzi storici delle istituzioni torinesi aperti al pubblico con regolarità. Grazie ai ... ansa.it