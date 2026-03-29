‘Sei entrato nel tunnel e hai visto Franco Baresi Paolo Maldini Alessandro Costacurta e Gianfranco Zola Ti sei chiesto | Abbiamo una possibilità?‘ Terry Phelan sulla Coppa del Mondo 94 dell’Irlanda sconvolta

Un ex calciatore ha descritto un’esperienza in cui, entrando in un tunnel, ha visto alcune delle più note leggende del calcio italiano degli anni '90, tra cui Baresi, Maldini, Costacurta e Zola. Ha ricordato di aver pensato se ci fosse una possibilità concreta di successo, riferendosi alla partecipazione della nazionale irlandese ai Mondiali del 1994. La Repubblica d’Irlanda aveva esordito in questa competizione nel 1990 e non era presente solo per partecipare.

Sito inglese: La Repubblica d’Irlanda ha esordito ai Mondiali nel 1990 e non era lì solo per fare numero. Dopo aver scavalcato l’Olanda campione d’Europa in carica agli ottavi, ha sconfitto ai rigori la Romania di Gheorghe Hagi, grazie al rigore decisivo di David O’Leary. I padroni di casa dell’Italia erano troppo lontani nei quarti di finale, quando un gol del vincitore della Scarpa d’Oro Toto Schillaci ha posto fine alla loro straordinaria serie. L’articolo continua qui sotto Potrebbe piacerti Phelan sul tilt irlandese di USA 94. Roberto Baggio era solo uno dei grandi nomi dell’Italia quel giorno (Credito immagine: Getty Images) Dopo aver... 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - ‘Sei entrato nel tunnel e hai visto Franco Baresi, Paolo Maldini, Alessandro Costacurta e Gianfranco Zola. Ti sei chiesto: “Abbiamo una possibilità?”‘ Terry Phelan sulla Coppa del Mondo 94 dell’Irlanda sconvolta Articoli correlati “Se l’Irlanda riuscisse ad arrivare alla finale degli spareggi, le darei il 90% di possibilità di qualificarsi” Terry Phelan sulle speranze dell’Irlanda per gli spareggi per la Coppa del MondoAbbiamo tradotto per voi questo articolo: La Repubblica d’Irlanda cercherà di porre fine a 24 anni di esilio ai Mondiali alla fine del mese, quando... Costacurta commenta la partita di Pasalic in Champions: “Era dai tempi di Baresi nel ’94 che non vedevo…”È stata una due giorni di Champions League molto intensa per le squadre italiane impegnate nella massima competizione europea per club.