Se per il sesso si compra ancora di persona e c' è soprattutto un motivo

A distanza di oltre trent’anni dall’apertura, l’unico negozio specializzato in prodotti erotici ancora aperto in città si trova in via Dionigi Carli. Accanto a questo, sono presenti alcuni distributori automatici di materiale per adulti distribuiti in vari punti della zona. L’attività del “Crazy Horse” è iniziata nel 1991 e si mantiene attiva, offrendo una vasta gamma di articoli come vibratori, bambole gonfiabili, oli e lubrificanti, oltre a film e giocattoli vari.