Se per il sesso si compra ancora di persona e c' è soprattutto un motivo
A distanza di oltre trent’anni dall’apertura, l’unico negozio specializzato in prodotti erotici ancora aperto in città si trova in via Dionigi Carli. Accanto a questo, sono presenti alcuni distributori automatici di materiale per adulti distribuiti in vari punti della zona. L’attività del “Crazy Horse” è iniziata nel 1991 e si mantiene attiva, offrendo una vasta gamma di articoli come vibratori, bambole gonfiabili, oli e lubrificanti, oltre a film e giocattoli vari.
Vibratori, bambole gonfiabili, dildo, oli e lubrificanti, vecchi film e giocattoli sessuali vari. È rimasto un solo sexy shop in città, oltre a qualche distributore automatico sparso qua e là: è il “Crazy Horse” di via Dionigi Carli, attivo dal lontano 1991. Fa parte di una catena di negozi. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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