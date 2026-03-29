Scuole chiuse in Italia ecco dove e perché | cos’è successo

In Italia sono state chiuse diverse scuole a causa di situazioni di emergenza. A Silvi, un movimento franoso ha interessato l’area collinare, mettendo a rischio edifici e strade. Nelle ultime ore, una palazzina in contrada Santa Lucia è crollata a causa dello smottamento che interessa da settimane la zona. La situazione ha generato paura e tensione tra i residenti.

Paura e tensione a Silvi, dove un movimento franoso ha messo a rischio edifici e strade. Nelle ultime ore, una palazzina in contrada Santa Lucia è crollata, inghiottita dallo smottamento che da settimane interessa la zona collinare. Fortunatamente, la zona era già stata evacuata, evitando feriti tra gli abitanti. Il comune ha prontamente dichiarato una “zona rossa”, con quattro palazzine coinvolte e circa cinque nuclei familiari a rischio. Altre strutture nelle vicinanze sono monitorate costantemente dai tecnici della Protezione Civile, guidati da Maurizio Scelli, che ha sottolineato come la situazione, pur complessa, resti sotto controllo. Il crollo e i danni alla viabilità. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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