Scuola il nodo ancora aperto di discriminazione e bullismo | i dati europei e gli strumenti gratuiti

Dati provenienti dall'Europa indicano che, pur esistendo numerosi strumenti e tutele scolastiche per contrastare discriminazione e bullismo, spesso si riscontrano carenze di continuità e applicazione concreta. Le statistiche segnalano ancora episodi di disagio e comportamenti scorretti tra gli studenti, evidenziando la necessità di interventi più efficaci e strutturati all’interno delle scuole, anche attraverso strumenti gratuiti disponibili per le istituzioni scolastiche.

Dati europei rivelano diffuse tutele scolastiche antibullismo, tuttavia mancano continuità e interventi specifici per proteggere le minoranze dall'abbandono educativo precoce L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Bullismo, l’aspetto fisico è la prima causa di discriminazione. I dati di Telefono Azzurro verso il 10 febbraioAllarme bullismo nel 2025: l'aspetto fisico è la causa principale per il 72,5% dei casi gestiti da Telefono Azzurro. Gli immigrati subiscono una discriminazione nei percorsi scolastici pari al 2% rispetto agli autoctoni. I datiNel 2024 le persone nate all’estero nell’Unione europea dichiarano livelli di discriminazione percepita sensibilmente più alti rispetto ai cittadini... Tutti gli aggiornamenti su Scuola il nodo ancora aperto di... Temi più discussi: Lavoro e maternità, un nodo ancora irrisolto; Contratto 25/27 e aumenti stipendiali, verso la firma il 1° aprile: aumenti in tre tranche, tutte le cifre, il nodo del recupero 2013. Le reazioni dei sindacati; Dimensionamento delle scuole. Atteso oggi l’esito del ricorso al Tar; Mondadori presenta un’offerta per l’acquisizione della scolastica di Hoepli. Contratto 25/27 e aumenti stipendiali, verso la firma il 1° aprile: aumenti in tre tranche, tutte le cifre, il nodo del recupero 2013. Le reazioni dei sindacatiPotrebbe arrivare il 1° aprile la firma della parte economica del contratto scuola 2025-2027. È quanto emerso dall’ultimo incontro all’Aran del 24 marzo, secondo quanto riferito da fonti sindacali ad ... orizzontescuola.it Contratto scuola 2025-2027: il nodo del fondo perequativo e la battaglia della Flc CgilAnalizziamo la proposta sul fondo perequativo e il suo impatto sulle buste paga nel settore scuola per il triennio 2025-2027. informazionescuola.it Dalla Pagina fb Domani «Quest’anno tre colleghi si sono messi in aspettativa per burnout. Tre uomini di mezza età che non riuscivano a gestire l’intemperanza delle classi». A parlare è Francesca, insegnante di sostegno in una scuola del Nord Italia. Il suo rac - facebook.com facebook Morto David Riondino, aveva 73 anni. La Scuola dei Giullari il sogno lasciato a metà x.com