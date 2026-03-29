Nel quartiere si è acceso un dibattito tra le forze politiche sulla riqualificazione di un edificio dismesso in via Circonvallazione 189. La discussione riguarda principalmente i costi associati ai lavori di recupero dello stabile, con le parti coinvolte che esprimono posizioni divergenti sulla validità dell'intervento. La questione ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni locali.

E’ polemica tra maggioranza e opposizione sulla riqualificazione dello stabile – dismesso – di via Circonvallazione 189. Su tempi, modi, e soprattutto risorse che daranno gambe, negli intendimenti dell’Amministrazione, ad un progetto oltremodo ambizioso, che prevede, entro il 2029, l’abbattimento del ‘palazzaccio’ e la realizzazione di spazi dedicati, ad esempio, al centro antiviolenza ‘Tina’ e ad altro. Il consiglio comunale, chiamato a pronunciarsi sulla variazione di bilancio che finanzia il progetto (o parte di esso, 1,25 milioni li mette la Regione) si spacca e in aula volano, come si dice in gergo, gli stracci. Con annessa guerra di numeri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scontro sul ’palazzaccio’: "Riqualificazione costosa"

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