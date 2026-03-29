Scomparsa di Veglia Il cordoglio del club

Il club di calcio ha espresso cordoglio per la perdita improvvisa di un ex giocatore, avvenuta giovedì scorso nelle acque di Miami. La vittima si trovava in vacanza con il figlio quando è stato coinvolto in un incidente nautico. La notizia ha suscitato commozione tra tifosi e squadra, che hanno ricordato il giocatore con messaggi di lutto.

Il Cesena Calcio ha partecipato con commozione al dolore per l’improvvisa e prematura scomparsa di Davide Veglia, rimasto vittima di un incidente nautico avvenuto giovedì scorso mentre si trovava nelle acque antistanti Miami, in Florida, insieme al figlio. Socio del club bianconero dal 2018 e tra i principali sostenitori del progetto ‘Museo Bianconero’, fin dal suo arrivo in Romagna Davide Veglia si è sempre distinto per passione, gentilezza e rispetto non solo nei confronti della società, ma anche verso tutta la comunità bianconera. "Siamo profondamente addolorati, - ha dichiarato il presidente bianconero John Aiello in una nota diffusa sui canali ufficiali del club - perché perdiamo un amico, una persona di straordinaria umanità e gentilezza ed una parte della nostra famiglia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scomparsa di Veglia. Il cordoglio del club Articoli correlati Scomparsa del presidente della Fiorentina: il cordoglio del Pisa Sporting ClubIl calcio italiano si è risvegliato in lutto: dalle prime ore della mattinata di sabato 17 gennaio si è diffusa la notizia della morte di Rocco... Contenuti utili per approfondire Scomparsa di Veglia Il cordoglio del... Temi più discussi: Scomparsa di Veglia. Il cordoglio del club; Il cordoglio del Cesena FC per la scomparsa di Davide Veglia; Tragedia in mare a Miami, addio a Davide Veglia: ex socio italo-americano del Cesena; Papa Francesco, in centinaia alla veglia di preghiera nel santuario della Madonna Pellegrina. Il Cesena Fc rende omaggio a Veglia. Aiello: Una persona di straordinaria umanitàAppresa la notizia della scomparsa di Davide Veglia, il Cesena Fc gli ha reso omaggio in una nota: Il Cesena FC partecipa con commozione al dolore ... corriereromagna.it Noto imprenditore muore in un incidente: con lui c’era il figlio di 14 anniL’imprenditore Davide Veglia, già protagonista della rinascita del Cesena FC, perde la vita in un incidente nautico a Biscayne Bay, mentre il figlio rimane ferito. Le indagini sono in corso. notizie.it Il Cesena FC partecipa con commozione al dolore per l’improvvisa e prematura scomparsa di Davide Veglia. Socio del club bianconero dal 2018 e tra i principali sostenitori del progetto “Museo Bianconero”, fin dal suo arrivo in Romagna Davide si è sempre di - facebook.com facebook Il Cesena Fc rende omaggio a Veglia. Aiello: “Una persona di straordinaria umanità” x.com