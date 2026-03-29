Sciatore travolto da una valanga in Austria durante fuoripista la vittima è il 41enne Federico Giubilato

Un uomo di 41 anni, originario del Vicentino, è deceduto in Austria dopo essere stato investito da una valanga mentre praticava sci fuoripista sulle Alpi. La vittima è stata travolta dalla massa di neve e non è riuscita a sopravvivere all’incidente. Le autorità locali stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto.

Lo sciatore Federico Giubilato, 41enne vicentino, è stato travolto e ucciso da una valanga sulle Alpi austriache mentre faceva un fuoripista. Per lui non c'è stato nulla da fare: è rimasto sepolto per 30 minuti sotto 1.60 metri di neve. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Si stacca una valanga sulla montagna in Austria, muore sciatore italiano 41enne durante la discesa fuoripistaUno sciatore italiano di 41 anni è morto travolto da una valanga mentre effettuava un fuoripista sulla vetta dell'Hoher Marchkopf a Hochfuegen, nella... Leggi anche: Austria: morto sciatore italiano travolto da una valanga Aggiornamenti e notizie su Federico Giubilato Temi più discussi: Federico Giubilato, chi era lo sciatore travolto da una valanga durante un fuoripista con un amico: aveva 41 anni; Sciatore morto in Tirolo: avrebbe compiuto 42 anni domani; Tir finisce nel guard rail, ferito il camionista: il vento possibile causa; Napoli Legends, anche Ruud Krol torna in campo allo Stadio Maradona il 26 maggio. Federico va fuoripista, viene travolto da una valanga e muore a 41 anniEra sul versante dell'Hoher Marchkopf, nella zona sciistica di Hochfügen, nella valle dello Zillertal (Austria), quando è stato travolto da una valanga. Così è morto Federico Giubilato, sciatore ... europa.today.it Austria tragedia in montagna sciatore italiano perde la vita travolto da una valangaValanga in Tirolo, muore lo sciatore italiano Federico Giubilato Chi: lo sciatore italiano Federico Giubilato, 41 anni, originario di Bassano del Grap ... assodigitale.it Morto in Austria sotto una valanga: chi era il bassanese Federico Giubilato. Una slavina lo ha travolto mentre metà del gruppo aveva già completato la discesa. Appassionato di sport estremi avrebbe compito 42 anni lunedì 30 marzo. x.com Federico Giubilato muore travolto da una valanga mentre scia fuoripista con un amico: aveva 41 anni. Trovato sotto un metro e mezzo di neve - facebook.com facebook