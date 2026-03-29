Sciatore travolto da una valanga in Austria durante fuoripista la vittima è il 41enne Federico Giubilato

Da fanpage.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 41 anni, originario del Vicentino, è deceduto in Austria dopo essere stato investito da una valanga mentre praticava sci fuoripista sulle Alpi. La vittima è stata travolta dalla massa di neve e non è riuscita a sopravvivere all’incidente. Le autorità locali stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto.

Lo sciatore Federico Giubilato, 41enne vicentino, è stato travolto e ucciso da una valanga sulle Alpi austriache mentre faceva un fuoripista. Per lui non c'è stato nulla da fare: è rimasto sepolto per 30 minuti sotto 1.60 metri di neve. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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