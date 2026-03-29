Sci freestyle Atkin festeggia a Silvaplana e conquista la Coppa del Mondo di halfpipe Sigillo di Harrold

A Silvaplana si è conclusa l’ultima tappa della Coppa del Mondo di halfpipe nello sci freestyle, una disciplina che ha avuto un ruolo importante anche alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Durante l’evento, Atkin ha ottenuto la vittoria e si è aggiudicato la Coppa del Mondo, mentre Harrold ha completato la gara con il sigillo finale.

A Silvaplana (Svizzera) è andata in scena l’ultima tappa della Coppa del Mondo di halfpipe, disciplina dello sci freestyle che è stata grande protagonista anche alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La stagione internazionale degli sport della FIS si è così ufficialmente conclusa e se ne riparlerà a ottobre, quando incomincerà la nuova annata agonistica. La gara maschile ha visto il trionfo del neozelandese Luke Harrold, che ha riscattato la delusione per la mancata qualificazione alla finale dei Giochi e si è imposto con il punteggio di 93.25 davanti all’estone Henry Sildaru (88.00) e al finlandese Jon Sallinen (85.25), giù dal podio i canadesi Brendan Mackay (83. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sci freestyle, Atkin festeggia a Silvaplana e conquista la Coppa del Mondo di halfpipe. Sigillo di Harrold Articoli correlati Sci freestyle, qualificazioni combattute nell’halfpipe di Buttermilk: delineati i finalisti in Coppa del MondoA Buttermilk (USA) sono andate in scena le qualificazioni della quarta tappa della Coppa del Mondo di halfpipe, disciplina dello sci freestyle che... Leggi anche: Sci freestyle: Brown trionfa a Calgary nell’halfpipe. Primo successo stagionale in Coppa del Mondo Tutti gli aggiornamenti su Sci freestyle Atkin festeggia a... Sci: freestyle, Coppa del Mondo di ski cross, Galli e Tomasoni quinti nella prima sfida di GallivareDuplice quinto posto azzurro firmato da Jole Galli e Federico Tomasoni nella prima delle due sfide della tappa conclusiva della Coppa del Mondo di Skicross, nella svedese Gällivare. Il vicecampione ol ... napolimagazine.com Sci: freestyle, Coppa del Mondo, Miro Tabanelli ammesso alla finale di slopestyle a SilvaplanaMiro Tabanelli accede alla finale dello SlopeStyle nella tappa conclusiva di Coppa del Mondo di Freeski a Silvaplana, in Svizzera. Pochi giorni dopo lo storico successo di Tignes, l’emiliano è quinto ... napolimagazine.com