Sci alpinismo | ai Mondiali Silvia Boscacci fa tris

Durante i Mondiali giovanili di sci alpinismo a Puy St. Vincent, Silvia Boscacci ha conquistato la sua terza medaglia. La competizione si svolge con atleti provenienti da diverse nazioni e comprende varie discipline legate allo sci alpinismo. La gara si svolge su percorsi alpini con salite e discese impegnative, attirando un pubblico appassionato e gli addetti ai lavori.

Silvia Boscacci non si siede sugli allori e, ai Mondiali giovanili di sci alpinismo, in corso di svolgimento a Puy St.Vincent, in Francia, conquista un'altra medaglia. Dopo i titoli iridati nella Vertical e nell'Individual Race, la giovane valtellinese ha conquistato anche la medaglia di bronzo nella categoria Under 18. La medaglia della Boscacci corona ulteriormente una gornata magica per i colori azzurri, con i successi e i titoli mondiali vinti da Lorenzo Milesi (Under 20 maschile) davanti a Luca Curioni, argento, e da Giorgia Pollini nelle Under 18 femminili. Sempre tra le Under 18 femminile, bronzo per Teresa Schivalocchi, mentre al maschile Matteo Blangero si è messo al collo la medaglia d'argento. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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