Eva Schatzer, centrocampista della Juventus Women, ha commentato l’incontro di semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina durante la conferenza stampa. Ha dichiarato di aver parlato con un’altra giocatrice, affermando che ora sono sulla stessa linea e descrivendo la sua compagna di squadra come una ragazza splendida.

di Mauro Munno Eva Schatzer, centrocampista della Juventus Women, ha parlato in conferenza dopo la semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Eva Schatzer, centrocampista della Juventus Women, ha parlato in conferenza al termine della vittoria in semifinale di Coppa Italia con la Fiorentina. FINALE – « Era un nostro obiettivo da inizio stagione, dobbiamo vincerla. Sono contenta di come è andata dopo un periodo non ottimale. Abbiamo giocato bene e abbiamo meritato la finale ». SETTIMANA DIFFICILE – «S ettimana bella di allenamento alzato l’intensità, ma nello spogliatoio si respirava un bel clima. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Schatzer: «Abbiamo parlato, ora siamo sulla stessa linea. Walti è una ragazze splendida»

Articoli correlati

Wolfsburg Juventus Women 0-1 LIVE: infortunio per Walti! Dentro SchatzerCarnesecchi alla Juventus e Di Gregorio all’Atalanta: scambio possibile? Così Fabrizio Romano Douglas Luiz è rinato, gol di tacco al Chelsea.

Onley sulla Ineos Grenadiers: "Forse non abbiamo fenomeni, ma siamo una squadra vera"Roma, 24 febbraio 2026 - Ritagliarsi un proprio spazio nel ciclismo dei fenomeni, quando non lo si è (almeno per il momento), non è affatto una...